Школьники сдадут нормы ГТО в Нижнем Тагиле 19 и 20 июня (ВИДЕО)

19 июня на СК «Гора Белая» стартовал летний этап фестиваля физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

В фестивале примут участие школьники в возрастной категории 11-15 лет из пяти управленческих округов Свердловской области и Екатеринбурга.

Участники сдадут нормы ГТО по подтягиванию, плаванию, отжиманию, прыжкам в длину с места, бегу и метанию меча.

Также в рамках Всероссийского комплекса ГТО пройдут индивидуальные и командные конкурсы, сообщает «Тагил ТВ».