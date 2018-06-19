Школьники сдадут нормы ГТО в Нижнем Тагиле 19 и 20 июня (ВИДЕО)
19 июня, 17:20Спорт
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19-20 июня на спорткомплексе «Гора Белая» школьники из всех пяти управленческих округов Свердловской области и Екатеринбурга сдадут нормы комплекса ГТО.
Сюжеты: Екатеринбург
19 июня на СК «Гора Белая» стартовал летний этап фестиваля физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
В фестивале примут участие школьники в возрастной категории 11-15 лет из пяти управленческих округов Свердловской области и Екатеринбурга.
Участники сдадут нормы ГТО по подтягиванию, плаванию, отжиманию, прыжкам в длину с места, бегу и метанию меча.
Также в рамках Всероссийского комплекса ГТО пройдут индивидуальные и командные конкурсы, сообщает «Тагил ТВ».
Видео: «Тагил ТВ»
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