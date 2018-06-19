Тагильские велогонщики заняли призовые места на первенстве области в Верхней Пышме

Нижний Тагил на соревнованиях представляли воспитанники МБУ ДО ДЮСШ №4 под руководством тренеров Антона Поспелова и Александра Марченко.

Александр Сторожев занял первые места в нескольких дисциплинах: в гонке преследования, в гонке-критериуме, в групповой гонке и индивидуальной гонке в гору.

Мария Чиркова стала третьей в гонке преследования и в индивидуальной гонке в гору. Игорь Чернявский также занял третьи места в командной и в индивидуальной гонке.

Всего в областных соревнованиях приняли участие 250 спортсменов из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Первоуральска, Асбеста, Каменск-Уральского, Верхней Пышмы, Тюмени и Среднеуральска.