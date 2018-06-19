Юные тагильчане соревновались на посвященной ЧМ-2018 Спартакиаде

Для юных любителей футбола прошла Спартакиада, посвященная чемпионату мира по футболу .

Для ребят провел разминку Футбольный мяч – главный герой мероприятия. Затем дети получили маршрутные листы.

В конце Спартакиады для болельщиков и участников прошел флэшмоб «Вперед, Россия!». Все юные спортсмены получили памятные призы и медали, сообщает пресс-служба управления образования администрации города Нижний Тагил.