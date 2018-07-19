Тагильчанка завоевала бронзу чемпионата Европы по дзюдо в Екатеринбурге

17 июля Екатеринбург принял участников первого в истории дзюдо командного чемпионата Европы. 18 июля на татами сошлись лучшие дзюдоисты, чтобы побороться за золотую медаль первенства.

В борьбе за третье место наша команда встретилась со сборной Азербайджана и оказалась сильнее противника. Среди призеров оказалась жительница Нижнего Тагила — выпускница школы олимпийского резерва «Уралец» Ксения Чибисова.

В копилке спортсменки помимо этой медали есть награды и других чемпионатов Европы по дзюдо, а также участие в Олимпийских играх 2016 года, сообщает «Тагильский рабочий».