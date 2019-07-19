Ледовый дворец в Тагиле сможет проводить официальные всероссийские соревнования

Теперь Ледовый дворец включен во Всероссийский реестр спортивных сооружений. Это дает право проводить официальные всероссийские соревнования. Сертификат действует до 2022 года.

В настоящий момент, как сообщает начальник отдела соцобъектов «Уралвагонзавода» Виктор Гок, дворец готов к предстоящему сезону. Недавно воспитанники детской спортивной школы по хоккею «Спутник» вышли на лед.