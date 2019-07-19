Ледовый дворец в Тагиле сможет проводить официальные всероссийские соревнования
Сегодня, 15:30СпортФото: Страница Ледового дворца в соцсети
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В Нижнем Тагиле Дворец ледового спорта имени Сотникова получил сертификат Национальной системы сертификации безопасности объектов спорта, пишет «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Теперь Ледовый дворец включен во Всероссийский реестр спортивных сооружений. Это дает право проводить официальные всероссийские соревнования. Сертификат действует до 2022 года.
В настоящий момент, как сообщает начальник отдела соцобъектов «Уралвагонзавода» Виктор Гок, дворец готов к предстоящему сезону. Недавно воспитанники детской спортивной школы по хоккею «Спутник» вышли на лед.
Напомним, что в Ледовом дворце завершаются работы по ремонту фасада. Ранее сообщалось, что объект может перейти в собственность муниципалитета или государства.
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