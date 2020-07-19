Главный тренер ФК «Урал» подал в отставку после проигрыша «Химкам»

Сегодня в Екатеринбурге прошла игра, в которой «Урал» сразился с подмосковным клубом «Химки». Матч выиграли гости со счетом 1:3. После завершения матча Парфенов заявил:

Провалили игру. Есть решение — я покидаю команду.

Также он поблагодарил болельщиков, команду и руководство клуба.