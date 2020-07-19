Главный тренер ФК «Урал» подал в отставку после проигрыша «Химкам»
Сегодня, 20:07СпортФото: ФК «Урал»
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Главный тренер футбольного клуба «Урал» Дмитрий Парфенов ушел в отставку после сегодняшнего поражения команды. Об этом он рассказал после матча с клубом «Химки» в эфире телеканала «Матч ТВ».
Сюжеты: Екатеринбург
Сегодня в Екатеринбурге прошла игра, в которой «Урал» сразился с подмосковным клубом «Химки». Матч выиграли гости со счетом 1:3. После завершения матча Парфенов заявил:
Провалили игру. Есть решение — я покидаю команду.
Также он поблагодарил болельщиков, команду и руководство клуба.
Дмитрий Парфенов был главным тренером «Урала» с 2018 года. Под его руководством команда в прошлом году дошла до финала Кубка России.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей