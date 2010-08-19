Состав "Спутника" обновился
19 августа 2010, 16:12СпортОльга
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Руководство "Спутника" подписало пробный контракт с представителем омской хоккейной школы, 22-летним нападающим Александром Храмковым. Ранее он выступал за омский "Авангард" и их молодежный состав.
Перенесено время товарищеского матча "Спутник" - "Зауралье", который состоится 20 августа. Игра начнется в 18.30, сообщает пресс-служба "Спутника".
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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