Гребцы из Нижнего Тагила стали лучшими по экстремальному спуску на чемпионате России

Золотую медаль завоевал член сборной России Никита Губенко, «серебро» ушло Владимиру Камешкову, а бронзовая медаль досталась Никите Мартынову. Он же стал победителем в экстремальном слаломе и на первенстве России среди юниоров до 24 лет.