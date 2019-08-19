Гребцы из Нижнего Тагила стали лучшими по экстремальному спуску на чемпионате России
Вчера, 23:04СпортФото: Тренер тагильской сборной Ольга Гвоздева
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Слаломисты из Нижнего Тагила продолжают завоёвывать медали чемпионата России по гребному слалому, который проходит в Окуловке, Новгородская область. 19 августа они заняли весь пьедестал почёта в категории «экстремальный спуск».
Сюжеты: Нижний Тагил
Золотую медаль завоевал член сборной России Никита Губенко, «серебро» ушло Владимиру Камешкову, а бронзовая медаль досталась Никите Мартынову. Он же стал победителем в экстремальном слаломе и на первенстве России среди юниоров до 24 лет.
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Напомним, днём ранее тагильчане завоевали медали в четырёх номинациях: командной и одиночной гонках на каноэ и на байдарках.
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