Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри поделился ожиданиями от полуфинала Лиги чемпионов с «Лионом».

«Это определенно будет непростая игра. Они смогли обыграть такие команды, как «Ювентуса» и «Манчестер Сити». Мы должны быть сосредоточены с первых минут и провести хороший матч. Конечно, победа в Лиге чемпионов стала бы прекрасным завершением сезона. Это отличный стимул, мы хотим достичь поставленной цели, – цитирует Гнабри «Советский спорт», ссылаясь на клубную пресс-службу мюнхенцев. Напомним, что матч между «Баварией» и «Лионом» состоится 19 августа.

