В Нижнем Тагиле пройдет чемпионат Свердловской области по дрифту

В Нижнем Тагиле 20 сентября на площадке горнолыжного комплекса «Аист» пройдет ежегодный чемпионат Свердловской области по дрифту — #DRIFTWARS 2020. Об этом TagilCity.ru рассказали организаторы мероприятия.

Зрителей ожидает DRIFT-такси, развлекательная программа, выставка уникальных автомобилей, а также розыгрыш призов и мобильная кухня. Вести мероприятие будет известный в стране Стас Рыбин «Цыга». Чемпионат будет проходить в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Планируется, что максимальное число зрителей составит 715 человек. Соответственно, число билетов будет ограничено. Однако при необходимости зрительская зона будет расширена в два раза за счет большой площади площадки, которая составляет 19,5 тысячи квадратных метров. Для детей до семи лет вход будет бесплатным. Присутствие родителей обязательно. Вход на площадку будет осуществляться обязательно в медицинской маске. Приобрести билеты можно в группе мероприятия или на входе.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter