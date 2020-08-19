В Нижнем Тагиле пройдет чемпионат Свердловской области по дрифту

В Нижнем Тагиле пройдет чемпионат Свердловской области по дрифту

Сегодня, 08:52СпортPhoto: Группа #DRIFTWARS во "Вконтакте"
В Нижнем Тагиле 20 сентября на площадке горнолыжного комплекса «Аист» пройдет ежегодный чемпионат Свердловской области по дрифту — #DRIFTWARS 2020. Об этом TagilCity.ru рассказали организаторы мероприятия.

Зрителей ожидает DRIFT-такси, развлекательная программа, выставка уникальных автомобилей, а также розыгрыш призов и мобильная кухня.

Вести мероприятие будет известный в стране Стас Рыбин «Цыга».

Чемпионат будет проходить в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Планируется, что максимальное число зрителей составит 715 человек. Соответственно, число билетов будет ограничено. Однако при необходимости зрительская зона будет расширена в два раза за счет большой площади площадки, которая составляет 19,5 тысячи квадратных метров.

Для детей до семи лет вход будет бесплатным. Присутствие родителей обязательно.

Вход на площадку будет осуществляться обязательно в медицинской маске.

Приобрести билеты можно в группе мероприятия или на входе.

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