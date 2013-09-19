Юный шахматист дал первое в жизни интервью после очередной победы в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Продолжается IX традиционный международный шахматный мемориал Почетного Президента НТШФ Е.Г. Зудова – Этап Кубка России по шахматам среди мужчин.
После 6 туров по 4,5 очка у международных гроссмейстеров Сергея Юдина, Дмитрия Фрольянова, Дмитрия Бочарова, Дмитрия Кокарева и Павла Малетина. 4 очка набрали международные гроссмейстеры Андрей Шариязданов, Эльдар Гасанов, Марина Романько, международный мастер Владислав Ноздрачев и кандидат в мастера спорта Александр Балберов.
10-летний екатеринбуржец Вячеслав Мишин – самый юный участник турнира дал, по его признанию, первое в жизни интервью. В 6 туре он победил Илью Баяндина.
Я ожидал победы. Так и получилось. Играть было не очень трудно, мы довольно быстро закончили партию говорит юный шахматист.
Фотография предоставлена Шахматно-шашечным центром
До этого ты уже сыграл пять туров. Что запомнилось, какие впечатления остались?
– В первом туре играл с международным гроссмейстером Сергеем Вокаревым. Я его до этого хорошо знал, так что не очень переживал. Однажды на сборах я с ним даже вничью сыграл. В этот раз проиграл, но был шанс и на победу.
Как вообще оцениваешь свое выступление на турнире?
– Нормально. Это первый мой взрослый турнир. Когда ехал сюда, немного боялся, волновался. Сейчас уже нет. В детских турнирах часто выигрываю – у меня уже 41 медаль и 9 кубков! Храню все трофеи дома, на отдельной стене и полке. Скоро стены не хватит.
Когда ты начал заниматься шахматами?
– Начал играть в шахматы в 5 лет, когда папа меня научил, как фигуры ходят. Кроме шахмат, играю в футбол, занимался скалолазанием. Но шахматы – в первую очередь.
А как еще, помимо футбола и скалолазания, отдыхаешь от шахмат?
– Люблю читать, не только книги о шахматах, но и художественные. Что-то выделить не могу, читаю все, что интересно.
Есть у тебя какая-то цель в шахматах?
– Хочу стать международным гроссмейстером, чемпионом мира.
Не устаешь сражаться со взрослыми спортсменами, играть по несколько часов?
– Нет, нисколько. Мне не привыкать, я на тренировках долго играю.
Какой у тебя любимый школьный предмет?
– Математика. Я в классе почти отличник, буквально 1-2 четверки, остальные – пятерки.
Какими фигурами больше любишь играть – черными или белыми?
– Все равно. Хотя… В детских турнирах нравится больше черными, а во взрослых – почему-то белыми играть проще.
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