Футбольный турнир среди ветеранов прошёл в Нижнем Тагиле

15 сентября на базе нижнетагильской школы №64 прошёл турнир памяти братьев Самойловых, в котором приняли участие футбольные команды из трёх городов Свердловской области.

Ветераны из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Качканара собрались, чтобы почтить память братьев, которые большую часть жизнь посвятили футболу, сообщает «Тагил-ТВ».

Видео Видео: «Тагил-ТВ»