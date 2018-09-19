Футбольный турнир среди ветеранов прошёл в Нижнем Тагиле

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На футбольном поле школы №64 встретились ветераны из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Качканара для того, чтобы принять участие в турнире памяти братьев Самойловых.
Сюжеты: Нижний Тагил
15 сентября на базе нижнетагильской школы №64 прошёл турнир памяти братьев Самойловых, в котором приняли участие футбольные команды из трёх городов Свердловской области.
Ветераны из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Качканара собрались, чтобы почтить память братьев, которые большую часть жизнь посвятили футболу, сообщает «Тагил-ТВ».
Видео
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Видео: «Тагил-ТВ»
По итогам матча первое место заняла команда «Спутник» из Нижнего Тагила, второе место тоже заняли тагильчане из команды «Уралец». Тройку лидеров замкнули спортсмены из екатеринбургского «Уралмаша».
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