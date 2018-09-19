Соревнования по пожарно-прикладному спорту прошли в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле определены победители соревнований по пожарно-прикладному спорту среди юношей. Из команд-лидеров будут выбраны будущие члены сборной Нижнего Тагила.
В Нижнем Тагиле на базе пожарной части №36 прошли соревнования среди юношей по пожарно-прикладному спорту, участниками которых стали победители и призеры районных этапов.
Как и настоящим спасателям юношам предстояло преодолеть полосу препятствий: дом, забор, проложить рукавную линию и сбить мишень напором воды.
Оценив тяжесть труда профессии пожарного, дети стремятся соблюдать правила пожарной безопасности, считает старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и ГГО Надежда Солярская.
Команды восьми школ вышли в финал соревнований. Некоторые из учеников в будущем планирует стать пожарными. Победу одержала школа №25, второе место у Политехнической гимназии, а третье место отвоевала школа №50.
Из команд победителей члены специальной комиссии выберут тех, кто войдет в сборную Нижнего Тагила по пожарно-прикладному спорту, сообщает «Тагил-ТВ».