Соревнования по пожарно-прикладному спорту прошли в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на базе пожарной части №36 прошли соревнования среди юношей по пожарно-прикладному спорту, участниками которых стали победители и призеры районных этапов.

Как и настоящим спасателям юношам предстояло преодолеть полосу препятствий: дом, забор, проложить рукавную линию и сбить мишень напором воды.

Оценив тяжесть труда профессии пожарного, дети стремятся соблюдать правила пожарной безопасности, считает старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и ГГО Надежда Солярская.

Команды восьми школ вышли в финал соревнований. Некоторые из учеников в будущем планирует стать пожарными. Победу одержала школа №25, второе место у Политехнической гимназии, а третье место отвоевала школа №50.

Видео Видео: «Тагил-ТВ»