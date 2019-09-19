Россиянин вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге

Выход на следующий этап международных соревнований Замков обеспечил себе победив кубинца Иглесиаса Сотолонго. Раздельным решением судьи отдали победу россиянину. В полуфинале Замковой встретится с Аблайханом Жусуповым из Казахстана. Матч состоится в пятницу, 20 сентября.

Другие боксёры российской сборной пробиться дальше не смогли. Альберт Батыргазиев решением судей проиграл трехкратному чемпиону мира и двукратному призеру Олимпийских игр кубинцу Ласаро Альваресу, Георгий Кушиташвили также не смог вырвать победу из рук спортсмена кубинской сборной Хулио Ла Крусу. Максим Бабанин, который завершал вечернюю сессию поединков, по решению судей проиграл британцу Фрэйзеру Эдварду Кларку.