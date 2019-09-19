Россиянин вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге
Сегодня, 22:19СпортФото: boxing2019.com
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Четверо российских спортсменов представляли страну на вечерней сессии в рамках четвертьфиналов чемпионата мира по боксу, который проходит в уральской столице. Только капитану российской сборной Андрею Замкову удалось выйти в полуфинал, сообщает Чемпионат.com.
Сюжеты: Екатеринбург
Выход на следующий этап международных соревнований Замков обеспечил себе победив кубинца Иглесиаса Сотолонго. Раздельным решением судьи отдали победу россиянину. В полуфинале Замковой встретится с Аблайханом Жусуповым из Казахстана. Матч состоится в пятницу, 20 сентября.
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Другие боксёры российской сборной пробиться дальше не смогли. Альберт Батыргазиев решением судей проиграл трехкратному чемпиону мира и двукратному призеру Олимпийских игр кубинцу Ласаро Альваресу, Георгий Кушиташвили также не смог вырвать победу из рук спортсмена кубинской сборной Хулио Ла Крусу. Максим Бабанин, который завершал вечернюю сессию поединков, по решению судей проиграл британцу Фрэйзеру Эдварду Кларку.
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