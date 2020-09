Уроженка Нижнего Тагила принимает участие в соревнованиях по фигурному катанию в рамках первого этапа Кубка России.

14-летняя Майя Хромых заняла вторую строчку по итогам короткой программы. На первом месте двукратная чемпионка России и призер чемпионата Европы Анна Щербакова. Обе спортсменки тренируются у Этери Тутберидзе. Для Хромых выступление на Кубке России стало дебютом во взрослых соревнованиях. Майя Хромых начинала карьеру в школе «Спутник» у Анны Болдиной, затем переехала в Москву. Она призер этапа Гран-При среди юниоров, на первенстве мира среди юниоров в прошлом сезоне заняла четвертое место. Фигуристка из Нижнего Тагила стала четвёртой на Чемпионате мира среди юниоров

