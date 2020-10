Тхэквондисты из Нижнего Тагила стали призерами первенства России среди юниоров до 21 года, сообщает «Тагильский рабочий».

Соревнования проходили в Ростовской области, в городе Шахты. Спортсмены из СШОР «Юпитер» смогли завоевать две медали. В весовой категории свыше 87 килограмм Николай Райтаровский стал финалистом, однако в поединке за «золото» уступил сопернику из Владикавказа. Данил Артюгин занял третье место в весе до 80 килограмм. Напомним, в начале октября тагильские тхэквондисты стали победителями на первенстве Свердловской области среди юниоров, они завоевали шесть медалей. Тагильские тхэквондисты стали победителями на первенстве Свердловской области

