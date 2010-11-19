«Уралочка-НТМК» готова к борьбе за золотые медали

Никаких сверхъестественных задач Николай Карполь не ставит. Но при этом главная цель - золотые медали чемпионата России, сказал Николай Карполь.«У нас есть все шансы. В команде много молодых волейболисток, которые выступали за дубль «Уралочки» и, проявив себя, попали в основной состав», - добавил Карполь. Первые три матча наши волейболистки сыграют дома – в нижнетагильском «Металлург-Форуме». Завтра, 20-го ноября «Уралочка-НТМК» примет хабаровский «Самородок», начало в 17 часов. 24 ноября в 18 часов состоится матч с «Ленинградкой». 27 ноября «Уралочка-НТМК» сыграет с «Протоном» из Саратовской области. Начало игры в 17.00. После окончания игр будут предоставлены автобусы для доставки болельщиков на Гальянку, Вагонку и до железнодорожного вокзала.