Тагильский «Спутник» вновь уступил. На этот раз нефтекамскому «Торосу»

Итак, в этот раз на «домашнем» льду тагильчане принимали двукратного обладателя братины из Нефтекамска, хоккейный клуб «Торос». Несмотря на лидирующую позицию соперника, который и знать-то не знает ни о каких «подвалах», «Спутник» играл с «Торосом» на равных.

Нарушая, казалось бы, уже традицию предоставлять открытие счета в матче сопернику, автором первого гола стал Егор Рожков - самый результативный игрок «Спутника». На 18-ой минуте, когда хозяева находились в меньшинстве, бомбардир бобров с передачи Дмитрия Попова отправил шайбу в ворота Владимира Сохатского. Не сумев реализовать свой момент, нефтекамцы обозлились. «Торос» заметно прибавил в скорости и во втором периоде забросил ответный гол. Антон Зимин, игравший за «Спутник» четыре сезона, не пощадил бывших однополчан, забросив шайбу в ворота Александра Хомутова. Третий отрезок матча стал решающим. За три минуты до окончания игры Сергей Сальников лишил «Спутник» всех шансов заработать хотя бы минимальное количество очков. Как ни старалась тагильская команда, шайба в ворота не шла. С разницей в гол «Спутник» потерпел поражение.

Следующие три матча «Спутник» проведет на выезде. 23 ноября тагильчане сыграют в Караганде с местной «Сарыаркой», 24 ноября с командой из Орска «Южный Урал». И завершат бобры очередную серию выездных матчей в Челябинске с «Челметом».

Руслан Сулейманов главный тренер ХК «Торос»:

Матч получился сложный во всех отношениях. Мы знали, что соперник пытается вылезти из ямы, бьется в каждом матче до конца. Мы ожидали жесткой борьбы. Так оно и получилось. Очень рад победе. Ребята выстояли, молодцы.

Александр Челушкин исполняющий обязанности главного тренера ХК «Спутник»:

У коллеги очень хорошая команда, но я считаю, что «Спутник» был сильнее. По самоотдаче… я пятую игру нахожусь у руля. Вот сегодня была команда, которую я хочу видеть. Каждый спортсмен понимает, что в этой жизни нужно сделать что-то такое, ради чего нужно жить. Вот сегодня получилось, я до людей достучался. Как я говорил ранее, если на прошлой игре было 12 человек, то сегодня у меня играли 15 человек.