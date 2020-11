Кандидатурой Манчини интересуются ведущие клубы Европы

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини попал в сферу интересов «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает «Советский спорт», за Манчини пристально следят сразу несколько ведущих клубов Европы, среди заинтересованных в услугах итальянского специалиста числятся в том числе «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Как отмечает издание, срок контракта Манчини со сборной Италии заканчивается сразу после чемпионата мира 2022 года, однако, Федерация футбола Италии намерена обсудить с тренером продление действующего соглашения.

