Кандидатурой Манчини интересуются ведущие клубы Европы

Кандидатурой Манчини интересуются ведущие клубы Европы

Сегодня, 14:31СпортPhoto: pxhere.com
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини попал в сферу интересов «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает «Советский спорт», за Манчини пристально следят сразу несколько ведущих клубов Европы, среди заинтересованных в услугах итальянского специалиста числятся в том числе «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

Как отмечает издание, срок контракта Манчини со сборной Италии заканчивается сразу после чемпионата мира 2022 года, однако, Федерация футбола Италии намерена обсудить с тренером продление действующего соглашения.слушай, ты же до конца матча не исчезнешь? а то там итоговых тьма, надо наверное еще будет кто куда поднялся опустился как то прописать ну и мысин пришлет наверное итог Медведева с АТР.

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