Любители острых ощущений Нижнего Тагила в выходные получили очередную порцию адреналина (фото)

Почувствовать падение с высоты пятого этажа решились 10 человек - из Нижнего Тагила, Екатеринбурга и Лесного.

Благодаря надёжному снаряжению, сертифицированному международнымиальпинистскими организациями, достигается высокая степень безопасности иисключается травматизм. В общем, все участники живы и очень довольны рассказала одна из организаторов экстремального досуга ОльгаРощектаева.

Вообще роуд-джампинг можно отнести к одному из видов экстремального туризма. Что касается более традиционных его видов, туризм бывает пеший, водный, велосипедный, горный и автомобильный. У каждого из разновидностей туризма есть свои поклонники и приверженцы.