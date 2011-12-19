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Любители острых ощущений Нижнего Тагила в выходные получили очередную порцию адреналина (фото)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Любители острых ощущений Нижнего Тагила в выходные получили очередную порцию адреналина (фото)

19 декабря 2011, 13:18Спорт
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