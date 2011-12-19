В Екатеринбурге открылся самый большой в Европе каток
19 декабря 2011, 19:31СпортВалерия Лошкарева
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Самый большой каток в Европе открылся в эти выходные в Екатеринбурге.
Он располагается под открытым небом, и его площадь составляет 18 тысяч квадратных метров. Разместили ледовую арену на международном выставочном центре ЭКСПО.
Среди тех, кто первым вышел на лед, министр спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт. Также новый лед опробовали фигуристы спортивных школ,и представители синхронного фигурного катания.
© Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей