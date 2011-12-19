Юбилейный 700-й матч «Спутник» отметил победой

Как сообщает пресс-служба СК «Спутник», по решению тренерского штабаворота хозяев льда защищал новобранец Сергей Огурешников. Он попал, какговорится, с корабля на бал: только вчера прибыл в Нижний Тагил изУсть-Каменогорска, где начинал сезон, и сходу стал героем встречи.

Первый период прошел в равной борьбе, ситуация обострялась лишь при игрев неравных составах, однако и Огурешников, и его тезка Магариловдействовали надежно.

После перерыва «Спутник» попытался захватить инициативу, усилив натискна ворота гостей, за что едва не поплатился. Защитник Яков Ищенко снарушением правил остановил выходившего на убойную позицию ИльнараМисбахова, и арбитр назначил буллит. Орчанин, выполняя бросок, целился в«домик», но вратарь его намерения раскусил и успел свести щитки. А на34-й минуте счет открыл капитан нашей команды Виталий Жиляков,получивший на пятаке отличный пас от Павла Попова. Защитники «ЮжногоУрала» помешать не успели.

Заключительный отрезок матча выдался относительно спокойным, оборонаобеих команд действовала лучше, чем атака. На 55-й минуте тагильчанесделали проброс, а затем не сумели выиграть вбрасывание. ЗащитникКонстантин Фомичев бросил от синей линии, Сергей Огурешников отбил,шайба отскочила к одиноко стоявшему на пятаке Роману Музычко, и лучшийснайпер ВХЛ не промахнулся. «Спутник» мог решить вопрос о победителе восновное время, но не смог поразить цель в большинстве.

Овертайм хозяева льда начали в формате «четыре на три», и за 45 секундреализовали преимущество в одного игрока. Егор Рожков выигралединоборство с защитником у ворот, и поставил в матче точку.

Следующие матчи «Спутник» проведет на выезде: 22 декабря – с«Нефтяником» (г. Альметьевск), 24 декабря – с «Ариадой-Акпарс» 9г.Волжск), 26 декабря – с «Ижсталью» (г. Ижевск).

Домашние матчи состоятся уже в 2012 году. Встреча с «Донбассом» (г.Донецк) по причине участия донецкого клуба в Континентальном кубкеперенесена с 10 декабря на 3 марта. 12 декабря «Спутник» сыграет с«Динамо» (г. Балашиха), 14 декабря – с ХК «Рязань» (г. Рязань).