Абоненты «МегаФона» едут на Олимпиаду

«МегаФон» предоставляет каждому абоненту возможность своими глазами увидеть выступления российской сборной и поболеть за наших спортсменов. Для участия в акции необходимо подключить одну из опций мобильного интернета от «МегаФона» - XS, S, M, L или XL - и оплатить пакет интернета на два месяца. После подключения опции нужно пройти регистрацию любым из трех возможных способов: отправить со своего телефона бесплатное SMS с любым текстом на номер 2014, набрать USSD-команду *105*2014# или зарегистрироваться с любого мобильного устройства на сайте www.promo.megafon.ru. После регистрации абоненты получат SMS с уникальным кодом, который нужно будет предъявить при получении подарка – футболки с олимпийской символикой.

Мобильный интернет от «МегаФона» каждый день открывает перед нашими абонентами новые возможности для общения, работы и отдыха. А теперь наш интернет – это еще и возможность получить «путевку» на Олимпийские игры, - комментирует Анастасия Оркина, директор по стратегическому маркетингу компании «МегаФон». – Это особенно актуально, учитывая, что грядущие Олимпийские игры в Сочи станут первыми в истории, где будут доступны услуги сети 4G. А это значит, что гости Олимпиады смогут не только наслаждаться выступлениями спортсменов, но и делиться впечатлениями и фотографиями с друзьями с места событий с помощью сверхскоростного интернета.

Результаты розыгрыша призов будут подводиться в несколько этапов: 23 и 30 декабря 2013 года и 9, 16 января 2014 года. 500 000 первых участников станут обладателями памятных подарков – футболок с символикой Сочи-2014, а 100 счастливчиков получат путевки на двоих на Олимпиаду в Сочи (футболки можно получить в салоне «МегаФон» по адресу – г. Нижний Тагил, Ленинградский пр-кт, 28).