20 команд Свердловской области поучаствовали в XII турнире «Сила ДОСААФ»

Турнир был посвящен 100-летию подвига Царской Семьи. В соревнованиях принимали участие тагильские курсанты ВПК «Гранит», а также учащиеся из техникумов, кадетских корпусов, спортивных и различных военно-патриотических клубов области. Также в турнире участвовали сотрудники различных силовых структур.

Дисциплина «Русский силомер» включает в себя 11 силовых упражнений на перекладине. Каждый принимающий участие мог выбрать любое упражнение, которое ему под силу: подтягивание, подъём-переворот и другие.