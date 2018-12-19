20 команд Свердловской области поучаствовали в XII турнире «Сила ДОСААФ»
Сегодня, 17:11СпортФото: гддют.рф
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В Екатеринбургском спортивном манеже УрФУ 14 декабря состоялись соревнования по спортивной дисциплине «Русский Силомер».
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
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Турнир был посвящен 100-летию подвига Царской Семьи. В соревнованиях принимали участие тагильские курсанты ВПК «Гранит», а также учащиеся из техникумов, кадетских корпусов, спортивных и различных военно-патриотических клубов области. Также в турнире участвовали сотрудники различных силовых структур.
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Дисциплина «Русский силомер» включает в себя 11 силовых упражнений на перекладине. Каждый принимающий участие мог выбрать любое упражнение, которое ему под силу: подтягивание, подъём-переворот и другие.
Важен был не результат, а система подхода к такому забытому снаряду, как турник, сообщает пресс-служба гддют.рф
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