«Сначала родители меня отговаривали». Как лыжница из Нижнего Тагила летит за мечтой

Кристина Прокопьева рассказала TagilCity.ru, почему родители были против её карьеры, каково работать с одним из лучших свердловских тренеров и о самой важной победе.

Мечта о том, чтобы стать летающей лыжницей появилась у Кристины в 2014-м — в год Олимпиады в Сочи.

Мне было тогда 13,5 лет. Смотрела открыв рот и сказала: «Я тоже хочу летать».

До поступления в секцию прыжков на лыжах с трамплина Кристина успела позаниматься и бально-спортивными танцами, скалолазанием, плаванием.

Сначала родители меня отговаривали. Говорили, что меня в «Аисте» будут заставлять кататься на простых гоночных лыжах (а я их не люблю). Но сейчас мама и папа всегда меня поддерживают,поделилась девушка.

Однако записаться туда было не так просто: на тот момент Кристине уже стукнуло 13 лет, и она была «стара» для первых шагов в этом виде спорта.

Но мы поговорили с тренером и он согласился, потому что уже была какая-то физическая подготовка,вспоминает Прокопьева.

Первым тренером стал Сергей Гоглов: под его руководством Кристина занималась около трёх лет. Сейчас наставник спортсменки — Дмитрий Едомин. В октябре он стал вторым в номинации «Тренеры по олимпийским видам спорта» и получил награду как лучший тренер Нижнего Тагила. Помимо этого Дмитрий Едомин является главным тренером сборной Свердловской области по прыжкам на лыжах с трамплина.

Тренировки проходят хорошо. Мой тренер всегда меня поддерживает. Он никогда не ругает, а говорит: «Все получится». Общий язык мы давно нашли. Бывает, когда мы уезжаем на сбор без личного тренера, то его не хватает, рассказывает воспитанница.

Кстати, её младшая сестрёнка Маша, вдохновившись успехами и любовью старшей сестры к полётам, тоже готовится стать летающей лыжницей и совсем скоро будет прыгать со своего первого трамплина.

Самое главное — человек должен любить этот вид спорта и никогда не сдаваться, чтобы ни случилось, какие бы неприятности, травмы и неудачи ни случались,такой совет дала Кристина Прокопьева будущим летающим лыжникам.

Будущие летающие лыжники знают на что идут, и многим страх перед полётами не знаком. Есть только адреналин и желание показать лучший результат. Да и подготовка на тренировках проходит поэтапно: никто не отправляет ребят сразу на 90-метровый трамплин. Кристина рассказала о своём первом прыжке и о подготовке к нему.

Сначала мы скатывались с приземления, потом делали подпрыжку на приземлении, а потом начали прыгать с самого маленького пятиметрового трамплина. Помню, было вообще не страшно, а, наоборот, очень хотелось. Сейчас совсем не страшно, но бывает, появляется страх в сильный ветер. На трамплине думаю о прыжке, вспоминаю, что сказал сделать тренер.

Вспоминается спортсменке и первая победа.

Это были городские соревнования. Но самая запоминающаяся победа была в Казахстане, там я заняла два вторых места. И, конечно же, больше всего запомнились соревнования в Ноттодене (Норвегия), недавно заняла 2 место. Хотя второе место не считают победным, но для меня и тренера это победа. В предстоящем сезоне планирую оставаться на высоком уровне и показывать хороший результат.

Кристина с родителями и Машей живут на Руднике. До трамплинного комплекса оттуда ехать примерно 15 километров.

Да, живу я далековато от «Аиста», но это меня не останавливает каждый день ездить на тренировки. Хорошо, что в семье у всех есть машины и меня возят. А недавно я сама сдала на права и езжу на бабушкиной машине.

Как и бывает у профессиональных спортсменов, тренировки, соревнования, сборы занимают большую часть всего времени. Так и у Кристины — выходной только в понедельник. Даже сейчас девушка находится за границей — в немецком городе Обервизенталь, где запланированы этапы Кубка FIS.

Девушка поступила в педколледж на учителя физической культуры, но получать образование тоже некогда, поэтому было решено взять академический отпуск. Тагильчанка находится на самом пике своей спортивной карьеры и признаётся, что пока не задумывалась, что будет по её завершении.

В 2019 году летающая лыжница получила долгожданные корочки — удостоверение мастера спорта по прыжкам на лыжах с трамплина. Присвоение такого звания — это то, ради чего многие спортсмены трудятся с самого детства.

Для меня это много значит, хотя раньше я думала, что получить звание мастера спорта очень трудно, но ежедневные тренировки и огромное желание помогли в этом. Я понимаю, что если чего-то хочешь добиться и трудишься, то все получится.

Также тагильская спортсменка рассказала, что в спортивной школе ей платят около 12 тысяч рублей.

Сейчас я стою на ставке в СДЮСШОР «Аист», как спортсмен-инструктор. В основном деньги уходят на развлечения. Люблю баловать свою младшую сестренку подарочками. Заплатила за автошколу, призналась летающая лыжница.

Кристина Прокопьева входит в юниорскую сборную России по прыжкам на лыжах с трамплина.

Команда очень хорошая, всегда поддерживают. Общаемся со всеми хорошо.

В начале декабря в Нижнем Тагиле уже в пятый раз по счёту состоялись этапы Кубка мира среди летающих лыжников, причём в разные годы здесь соревновались и мужчины, и женщины. Элита мировых прыжков с трамплина прилетает в уральский город, чтобы посоревноваться в одном из лучших трамплинных комплексов мира. Для местных спортсменов это возможность воочию увидеть своих кумиров. Кристина, к примеру, рассказала, что следит за успехами немки Юлианне Зайфарт и японки Сары Таканаси. Обе девушки, скорее всего, заявятся на участие в «Синей птице» — российских этапах Кубка мира в Нижнем Тагиле и Чайковском. Там же выступит и наша собеседница.

Новость о том, что российских спортсменов вновь отстранили от участия в Олимпиаде и Чемпионатах мира стала ударом для спортсменов.