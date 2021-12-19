Уроженец Нижнего Тагила Исмаилов вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в Екатеринбурге

Уроженец Нижнего Тагила Исмаилов вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в Екатеринбурге
Уроженец Нижнего Тагила Исмаилов вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в Екатеринбурге
Сегодня, 17:35СпортФото: личная страница в Instagram Магомеда Исмаилова
Уроженец Нижнего Тагила средневес Магомед Исмаилов вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в Екатеринбурге. Они будут сражаться летом 2022 года.

После окончания главного поединка в Академии РМК в клетку вошел Магомед Исмаилов. Спортсмен вернулся на Урал, чтобы вызвать на бой Александра Шлеменко. Экс-чемпион Bellator вышел в онлайн из Омска и согласился на бой.

По словам Исмаилова, он пришел конкретно за Шлеменко. Позднее он отметил, что это будет бой с уважением к партнеру. В конце 2020 года Исмаилов победил Ивана Штыркова.

Шлеменко в последний раз появлялся в Екатеринбурге на турнире RCC 5, а также он планировал бой против Рафаэля Карвальо. Однако он был отменен из-за коронавируса, пишет JastMedia.

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ЕкатеринбургНижний Тагил
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