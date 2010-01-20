Выездные матчи с Мечелом закончились не в пользу тагильчан

Во втором матче хоккеисты "Спутника" уступили со счетом 3:5. В результате нижнетагильский Спутник на 8-м месте в турнирной таблице. Следующие матчи хоккейная команда «Спутник» проведет на домашнем льду 26 и 27 января с усть-каменогорским «Казцинк-Торпедо». Начало: 18.30.