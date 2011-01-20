В Нижнем Тагиле пройдет финал Зимней Спартакиады учащихся
20 января 2011, 16:41СпортАнка
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С 26 февраля по 4 марта в нижнетагильском Дворце ледового спорта пройдет финал V Зимней Спартакиады учащихся России по хоккею среди команд девушек 1993-1997 года рождения.
В соревновании примут участие сборные команды субъектов Российской Федерации. Как рассказали корреспонденту Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе «Спутника», все игры проводятся до победы.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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