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Молодые екатеринбуржцы сыграют в хоккей с воспитанниками Кировградской колонии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Молодые екатеринбуржцы сыграют в хоккей с воспитанниками Кировградской колонии

20 января 2012, 10:39Спорт
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