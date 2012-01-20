По заявкам пользователей. Как записаться на «Лыжню России – 2012»?

Как сообщили TagilCity.ru в отделе по физической культуре, спорту и туризму, участвуют в забеге как правило организованные группы от предприятий, но возможно записаться на гонку и в частном порядке. Для этого необходимо обратиться в администрацию своего района и предоставить медицинскую справку для занятий спортом. Количество участников забега ограничено, поэтому следует поторопиться, отметили специалисты отдела.

На дистанцию в 3 км. по традиции выйдут не только рядовые любители лыжного спорта. В элитном забеге примут участие спортсмены, в vip-забеге на лыжах побегут депутаты и представители городской и областной администраций. Все участники «Лыжни России - 2012» получат в подарок спортивные шапочки с логотипом гонки.

Напомним, участие в забеге могут принять тагильчане и жители поселков и городов Горноуральского округа.

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