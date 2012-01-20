В Нижнем Тагиле мебельный магазин переоборудовали в спортзал для детей

Как сообщает пресс-служба городской Думы, в здании бывшего мебельного магазина по ул. Ильича, 41 открыт спортивный зал отделения борьбы. Ремонт зала, душевых, замена оконных блоков и коммуникаций, монтаж противопожарной сигнализации проведены за счет родительских средств и городского бюджета.

До конца первого квартала в здании будет оборудован тренажерный зал. Сейчас в помещении заканчивается ремонт, рассказала TagilCity.ru директор спортшколы Светлана Блюденова.

Реконструкция здания продлилась два месяца. Закупка спортивного инвентаря и оборудования профинансирована из резервного фонда Губернатора Свердловской области и средств областной Федерации самбо.

Школе «Тагилстрой» в 2011 году передано еще одно новое спортсооружение – корт на Руднике им. III Интернационала. Оборудование катка спонсировал депутат городской Думы Валерий Галченков в рамках программы «депутатский миллион».