Министра спорта РФ поблагодарил Евраз за содействие в развитии спорта (ФОТО)

Поддержка российского спорта на протяжении многих лет является одним из важнейших направлений социальной политики Евраза. Компания оказывает помощь спортивным командам различного уровня, включая волейбольный клуб «Уралочка-НТМК», хоккейный клуб «Металлург Новокузнецк», Общероссийскую общественную организацию «Союз смешанных боевых единоборств «ММА» России». На протяжении нескольких лет Евраз является спонсором Фонда поддержки олимпийцев России, внося достойный вклад в подготовку российских спортсменов к зимней Олимпиаде в Сочи, сообщает пресс-служба Евраза.

Евраз поддерживает проведение крупных спортивных турниров. Не первый год Компания является спонсором международного турнира женских волейбольных сборных команд на Кубок первого президента России Бориса Ельцина. В 2013 году Евраз выступил генеральным спонсором Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина, который прошел в Нижнем Тагиле, и международного турнира по греко-римской борьбе «Сила традиций» в Новосибирске.

При поддержке Евраза успешно выступает футбольный клуб Качканара «Горняк Евраз», который является неоднократным чемпионом и обладателем Кубка Свердловской области, призером чемпионата России. Евраз также оказывает содействие в развитии детского спорта, Компания помогает Федерации самбо и дзюдо Качканара.

Фотография предоставлена пресс-службой Евраза