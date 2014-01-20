Министра спорта РФ поблагодарил Евраз за содействие в развитии спорта (ФОТО)
В благодарственном письме Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко высоко оценил вклад Евраза в развитие российского спорта, отметив многолетнюю финансовую помощь и содействие в организации подготовки спортсменов сборных команд страны.
Поддержка российского спорта на протяжении многих лет является одним из важнейших направлений социальной политики Евраза. Компания оказывает помощь спортивным командам различного уровня, включая волейбольный клуб «Уралочка-НТМК», хоккейный клуб «Металлург Новокузнецк», Общероссийскую общественную организацию «Союз смешанных боевых единоборств «ММА» России». На протяжении нескольких лет Евраз является спонсором Фонда поддержки олимпийцев России, внося достойный вклад в подготовку российских спортсменов к зимней Олимпиаде в Сочи, сообщает пресс-служба Евраза.
Евраз поддерживает проведение крупных спортивных турниров. Не первый год Компания является спонсором международного турнира женских волейбольных сборных команд на Кубок первого президента России Бориса Ельцина. В 2013 году Евраз выступил генеральным спонсором Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина, который прошел в Нижнем Тагиле, и международного турнира по греко-римской борьбе «Сила традиций» в Новосибирске.
При поддержке Евраза успешно выступает футбольный клуб Качканара «Горняк Евраз», который является неоднократным чемпионом и обладателем Кубка Свердловской области, призером чемпионата России. Евраз также оказывает содействие в развитии детского спорта, Компания помогает Федерации самбо и дзюдо Качканара.
Фотография предоставлена пресс-службой Евраза
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