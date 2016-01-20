Подхватили победную эстафету: «Юниор-Спутник» одолел новочебоксарский «Сокол»

«Юниор-Спутник» усилили игроки основной команды. Без изменений на матч вышла только первая пятерка Нуртинов-Саетов, Гиберт-Захаров-Титов. Пару защитников второй пятерки составили новобранцы Солянкин-Пастернак и Булатов. К связке Лях-Василенков добавился Тарасов. В третьем составе вышли Дубровин-Горохов, Ефимов-Твердохлебов-Ощинский. К четвертому звену присоединился защитник Лавров. Он составил пару с Брагиным, тройка нападения выглядела привычно: Фадеев-Секерин-Газенкампф. С трибуны на игру «молодежки» смотрели тренеры основной команды, что придало дополнительный стимул «Юниору-Спутнику», у которого шансов на попадание в плей-офф не осталось даже теоретических.

Счет открыли хозяева на 26-й минуте, когда на добивании удачно сыграл Александр Гиберт. Он же спустя пять минут удвоил преимущество тагильчан и оформил дубль. Во втором периоде «Соколу» удалось распечатать ворота Тяло и сократить отставание. Антон Горбенко воспользовался моментом и был точен – 2:1. В конце периода страсти начали кипеть сильнее, в потасовке поучаствовали Секерин и Аксенов, получили по 2+5 минут штрафа и благополучно поехали его отбывать. В третьем периоде «Юниор-Спутник» забросил третью: Дмитрий Тарасов стал автором победной шайбы тагильчан. «Сокол» ответил результативной атакой и провел вторую шайбу в ворота хозяев, но игру спасти гостям не удалось.

Александр Гиберт, нападающий ХК «Юниор-Спутник»:

Матч был очень напряженный по накалу. И хоть мы в плей-офф не попадаем, все равно очки надо набирать, даже для себя. Команда не сдается просто так! Настраиваемся на победу в каждом матче.

- Сегодня ты отметился дублем. Как в целом оцениваешь свою игру?

Сегодня я доволен своей игрой. Наконец удалось забить, семь матчей не получалось. «Прорвало», так сказать.

- Ты правильно сказал, место в плей-офф нам уже не светит. Как команда настраивается на игры, которые по сути ничего не решают?

Точно так же как в начале чемпионата! Только на победу. Плюс усиление с первой команды пришло, чтобы команда побеждала, смотря на старших. Чтобы мы брали с них пример.

- Игроки из первой команды все-таки помощь для вас или раздражитель – конкуренция?