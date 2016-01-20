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Подхватили победную эстафету: «Юниор-Спутник» одолел новочебоксарский «Сокол»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подхватили победную эстафету: «Юниор-Спутник» одолел новочебоксарский «Сокол»

20 января 2016, 10:10СпортMaurice
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