Боксер из Нижнего Тагила стал победителем первенства УрФО среди юниоров
Сегодня, 09:59СпортФото: «Тагильский рабочий»
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В первенстве Уральского федерального округа по боксу победителем стал тагильский спортсмен, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
17-летний Алексей Кузин из Нижнего Тагила стал чемпионом Уральского федерального округа по итогам первенства среди юниоров. Его противником в финале стал Владислав Чепижко (ХМАО-Югра, Нижневартовск).
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По итогам полуфинала третье место заняли тагильчане Григорий Есоян (весовая категория 69 килограмм), Константин Королев (75 кг), Иван Жевлаков (81 кг), Кирилл Астанин (91 кг) и Арсений Пампурин (91+ кг).
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