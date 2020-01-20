Сестры из Нижнего Тагила взяли «бронзу» на турнире по большому теннису в Москве

Александра выступала в категории до 19 лет, ее сестра Вероника — в категории до 15 лет. В основном среди участников были спортсменки из Москвы и Московской области. Девочки, одержав по две победы на предварительной стадии, уступили в матчах за выход в финал, а затем победили соперниц в поединках за третье место.