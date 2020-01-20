Тагильчанин занял пятое место по прыжкам с трамплина на юношеских Олимпийских играх
Сегодня, 09:46СпортФото: pixabay.com
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Тагильский спортсмен занял пятое место по прыжкам на лыжах с трамплина на юношеских Олимпийских играх, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Победителем соревнования стал австриец Марко Вёргёттер. На пятом месте оказался Илья Маньков из Нижнего Тагила.
Еще одни россиянин Данил Садреев из Татарстана занял четвертое место.
В соревновании среди девушек, тагильчанка Алина Бородина заняла 18 место. Победительницей стала Анна Шпынева.
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