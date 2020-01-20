В Нижнем Тагиле пройдет тестирование на нормы ГТО

Программа тестирования состоит из тестов ступеней комплекса ГТО, в которые входят челночный бег, бег на короткие дистанции, подтягивание из виса на высокой перекладине, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, плавание, поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.