В Нижнем Тагиле пройдет тестирование на нормы ГТО

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В Нижнем Тагиле 24 января пройдет тестирование населения в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщается на странице ГК «Гора Белая» во ВКонтакте.
Сюжеты: Нижний Тагил
Программа тестирования состоит из тестов ступеней комплекса ГТО, в которые входят челночный бег, бег на короткие дистанции, подтягивание из виса на высокой перекладине, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, плавание, поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.
Тестирование начнется в 10:00 на горе Белой. Для участия необходимо заполнить заявку, иметь при себе медицинский допуск, свидетельство о рождении или паспорт, страховой полис обязательного медицинского страхования, спортивную одежду, принадлежности для бассейна.
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