Гимнастки из Нижнего Тагила завоевали право выступить на первенстве России

Гимнастки из Нижнего Тагила Аделина Низамутдинова и Валерия Веселова одержали победу в первенстве УрФО по художественной гимнастике и получили возможность выступить на первенстве России, сообщает пресс-служба администрации города.

Девочки являются воспитанницами школы олимпийского резерва № 3 имени Александра Лопатина. Таким образом, Аделина Низамутдинова стала победительницей среди спортсменок 2009 года рождения, а Валерия Веселова — среди девочек 2006 года рождения. Отмечается, что ранее за всю историю школы гимнастки ни разу не привозили два «золота» с первенства УрФО. Теперь спортсменки смогут выступить на первенстве России. Напомним, 16-летний спортсмен из тагильской спортшколы «Юность» Василий Козиянчук занял два первых места на первенстве УрФО по легкой атлетике. Тагильский легкоатлет Василий Козиянчук стал победителем на первенстве УрФО

