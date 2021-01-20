Гимнастки из Нижнего Тагила завоевали право выступить на первенстве России

Девочки являются воспитанницами школы олимпийского резерва № 3 имени Александра Лопатина. Таким образом, Аделина Низамутдинова стала победительницей среди спортсменок 2009 года рождения, а Валерия Веселова — среди девочек 2006 года рождения.
Отмечается, что ранее за всю историю школы гимнастки ни разу не привозили два «золота» с первенства УрФО. Теперь спортсменки смогут выступить на первенстве России.
Напомним, 16-летний спортсмен из тагильской спортшколы «Юность» Василий Козиянчук занял два первых места на первенстве УрФО по легкой атлетике.