Гомес может перейти в «Интер» этой зимой

Атакующий полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес все ближе к тому, чтобы покинуть клуб из Бергамо в зимнее трансферное окно.

По информации «Советского спорта», ссылающегося на итальянское издание La Gazzetta dello Sport, 32-летнего аргентинца хочет подписать «Интер». Отмечается, что в данной сделке заинтересован лично главный тренер миланцев Антонио Конте. Переговоры по переходу хавбека начнутся после того, как руководству «нерадзурри» удастся продать Кристиана Эриксена. Гомес выступает за «Аталанту» с сентября 2014 года. В общей сложности он принял участие в 252 матчах, забил 59 голов и отдал 71 ассист. Его контракт рассчитан до конца июня 2022-го.

