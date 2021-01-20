Гомес может перейти в «Интер» этой зимой

Гомес может перейти в «Интер» этой зимой

Вчера, 21:42Спорт
Атакующий полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес все ближе к тому, чтобы покинуть клуб из Бергамо в зимнее трансферное окно.

По информации «Советского спорта», ссылающегося на итальянское издание La Gazzetta dello Sport, 32-летнего аргентинца хочет подписать «Интер». Отмечается, что в данной сделке заинтересован лично главный тренер миланцев Антонио Конте. Переговоры по переходу хавбека начнутся после того, как руководству «нерадзурри» удастся продать Кристиана Эриксена.

Гомес выступает за «Аталанту» с сентября 2014 года. В общей сложности он принял участие в 252 матчах, забил 59 голов и отдал 71 ассист. Его контракт рассчитан до конца июня 2022-го.

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