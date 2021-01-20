Тагильские борцы стали победителями первенства Свердловской области

Тагильские борцы стали победителями первенства Свердловской области

Сегодня, 10:55СпортPhoto: pixabay.com
Юные жители Нижнего Тагила стали победителями первенства Свердловской области по греко-римской борьбе.

Соревнования прошли в Реже. Состязались юноши двух возрастных категорий — до 16 и до 18 лет.

Шесть тагильчан заняли призовые места в категории до 16 лет. «Золото» получили Ройял Рустамов, Рахимджон Иброгимов, Арсений Вяткин и Николай Катасонов. Второе место занял Гордей Чуркин и третье — Мухаммадкарим Тухсанов.

Восемь спортсменов из Нижнего Тагила получили награды в категории до 18 лет. Еще одну победу завоевал Рахимджон Иброгимов. «Серебро» получили Мухаммадкарим Тухсанов и Иброхимджон Иброгимов. Третье место заняли Максим Грязнов, Шарифджон Зухуров, Наврузбек Азизов, Владислав Рябинин и Дмитрий Моисеев.

Отмечается, что все медалисты попали в состав сборной Среднего Урала, а победители выступят на первенстве УрФО.

Напомним, 19 января сообщалось о шести медалистах из Нижнего Тагила. Они заняли призовые места на первенстве Свердловской области по дзюдо среди девушек и юношей до 15 лет.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
Свердловская областьпервенствомедалигреко-римская борьбаНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы