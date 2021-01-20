Тагильские борцы стали победителями первенства Свердловской области

Восемь спортсменов из Нижнего Тагила получили награды в категории до 18 лет. Еще одну победу завоевал Рахимджон Иброгимов. «Серебро» получили Мухаммадкарим Тухсанов и Иброхимджон Иброгимов. Третье место заняли Максим Грязнов, Шарифджон Зухуров, Наврузбек Азизов, Владислав Рябинин и Дмитрий Моисеев.