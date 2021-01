Тагильские борцы стали победителями первенства Свердловской области

Юные жители Нижнего Тагила стали победителями первенства Свердловской области по греко-римской борьбе.

Соревнования прошли в Реже. Состязались юноши двух возрастных категорий — до 16 и до 18 лет. Шесть тагильчан заняли призовые места в категории до 16 лет. «Золото» получили Ройял Рустамов, Рахимджон Иброгимов, Арсений Вяткин и Николай Катасонов. Второе место занял Гордей Чуркин и третье — Мухаммадкарим Тухсанов. Восемь спортсменов из Нижнего Тагила получили награды в категории до 18 лет. Еще одну победу завоевал Рахимджон Иброгимов. «Серебро» получили Мухаммадкарим Тухсанов и Иброхимджон Иброгимов. Третье место заняли Максим Грязнов, Шарифджон Зухуров, Наврузбек Азизов, Владислав Рябинин и Дмитрий Моисеев. Отмечается, что все медалисты попали в состав сборной Среднего Урала, а победители выступят на первенстве УрФО. Напомним, 19 января сообщалось о шести медалистах из Нижнего Тагила. Они заняли призовые места на первенстве Свердловской области по дзюдо среди девушек и юношей до 15 лет. Тагильчане завоевали шесть медалей на первенстве Свердловской области по дзюдо

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter