Целыми семьями боролись за победу в Открытом чемпионате города по плаванию в Нижнем Тагиле
18 февраля на «голубых» дорожках плавательного бассейна ЧУ СК «Уралец» состоялся V Открытый чемпионат города по плаванию категории «Мастерс». Свое мастерство продемонстрировали пловцы из Екатеринбурга, Челябинска, Озерска, Снежинска, Новоуральска, Краснотуринска, Верхней Салды, Нижней Туры, ЗАТО Свободный и Нижнего Тагила, всего около 90 человек.
Как рассказывают в Отделе по физической культуре, спорту и туризму Нижнего Тагила, отличительной особенностью юбилейных соревнований стала семейная эстафета. Перед началом основной части плавательной программы состоялся эстафетный заплыв 4*25 метров, в котором участвовали семейные команды пловцов и их детей. Победителями стала команда Афраковых-Глушаченко, команды Елизовых-Мачихиных, Богдановых-Широковых, Низковых-Слепцовых, Гайдуковых-Козловых и Рачинских-Сазоновых упорно боролись, поддерживаемые многочисленными болельщиками. В этом соревновании не оказалось проигравших. Все участники семейного заплыва были награждены медалями и специальными дипломами. Также были отмечены и «ветераны» плавания: В. Петров из Новоуральска (71 год) и тагильчанка Р. Мартышенко.Победителями на разных дистанциях стали тагильчане: И. Рымашевская, И. Волкова, И. Еремеева, Ж. Рачинская, Н. Терентьева, А. Николаев, И. Мачихин, С. Игошин, А. Алехин, А. Сазонов.
Все участники соревнованийполучили сертификаты участников и юбилейные значки. Победители и призеры награждены медалями и памятными призами. Отдел по физической культуре, спорту и туризму Администрации города благодарит за поддержку и помощь в организациисоревнований ООО «Уральская юридическая компания», ООО «Промсорс», сеть ресторанов «Ем сам», ЧОП «Тагил», Федерацию плавания Свердловской области «Уралец-Мастерс», ЧУ СК «Уралец», плавательный бассейн «Дельфин», ИП Малмыгина С. В., Кузнецову Е.Б. и Степанова А.А.
Далее спортсмены начинают подготовку к Чемпионату России по плаванию категории «Мастерс», который пройдет в Казани 20-22 апреля 2012 года.
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