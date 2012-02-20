Целыми семьями боролись за победу в Открытом чемпионате города по плаванию в Нижнем Тагиле

Как рассказывают в Отделе по физической культуре, спорту и туризму Нижнего Тагила, отличительной особенностью юбилейных соревнований стала семейная эстафета. Перед началом основной части плавательной программы состоялся эстафетный заплыв 4*25 метров, в котором участвовали семейные команды пловцов и их детей. Победителями стала команда Афраковых-Глушаченко, команды Елизовых-Мачихиных, Богдановых-Широковых, Низковых-Слепцовых, Гайдуковых-Козловых и Рачинских-Сазоновых упорно боролись, поддерживаемые многочисленными болельщиками. В этом соревновании не оказалось проигравших. Все участники семейного заплыва были награждены медалями и специальными дипломами. Также были отмечены и «ветераны» плавания: В. Петров из Новоуральска (71 год) и тагильчанка Р. Мартышенко.Победителями на разных дистанциях стали тагильчане: И. Рымашевская, И. Волкова, И. Еремеева, Ж. Рачинская, Н. Терентьева, А. Николаев, И. Мачихин, С. Игошин, А. Алехин, А. Сазонов.