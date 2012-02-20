В Свердловской области прошел чемпионат Европы по натурбану

Новоуральская трасса стала золотой для российской спортсменки Екатерины Лаврентьевой. Сначала она выиграла здесь чемпионат страны, затем 5 этап Кубка мира и, в завершении, золото чемпионата Европы по натурбану - четвертое в ее спортивной карьере. Она на 2,38 секунды опередила австрийку Мелани Батковски и на 2,61 – итальянку Эвелин Ланталер, рассказывают в пресс-службе турнира.

«Было сразу три важных соревнования здесь, и сейчас, стоя на пьедестале почета, я чувствую, конечно, огромное облегчение, - призналась 4-кратная чемпионка Европы, - я очень рада, что смогла в третьем заезде выйти из минуты, хотя, если честно, даже не старалась, просто хотелось чисто проехать трассу. Я очень рада, что смогла тут сделать серьезный отрыв от конкуренток в общем зачете Кубка мира. Так что прямо гора с плеч».

Золотой эта трасса стала не только для Кати: высшую награду чемпионата Европы накануне в двойках завоевал российский дуэт Ивана Лазарева и Павла Поршнева. В последний день соревнований они были лишь зрителями и болельщиками, причем слегка усталыми.

«Накануне, как только закончились соревнования, мы сразу почувствовали огромную усталость, - рассказал чемпион Европы Иван Лазарев, - и мы, придя в номер гостиницы, единственное, что смогли сделать – смазать сани и сразу рухнули спать, потому что не могли пошевелить ни рукой, ни ногой, настолько устали мышцы».

В мужских соревнованиях в одноместных санях победил итальянец Патрик Пигнеттер. В Новоуральске он уже в четвертый раз и каждый раз возвращается отсюда с медалями, чаще всего, кстати, золотыми. И это единственная дисциплина европейского чемпионата, где россияне не смогли подняться на пьедестал почета.

В активе наших соотечественников еще золото в командных гонках. Три награды высшего достоинства из четырех возможных – это рекорд.

Такого блестящего результата у нас еще не было: только два золота и традиционно серебро или бронза в командной гонке. Но чтоб три золотые награды из четырех возможных, такого не было никогда. Это успех и рекорд поделился радостью главный тренер российской сборной по натурбану Андрей Кныр.

Всего же трассу под Новоуральском тестировали на чемпионате Европы порядка 120 спортсменов из 11 стран мира. На соревнованиях дебютировали и турецкие натурбанисты, результатами выступлений – последними местами – они нисколько не смущены и готовятся к Олимпийским Играм 2018 года в Корее, где натурбан могут включить в программу Игр.

Катя Лаврентьева призналась, что вряд ли настолько растянет профессиональную спортивную карьеру, а вот 28-летний Иван Лазарев рассказал, что 34 года, а именно столько ему будет в 2018 году, – лучший возраст для того, чтобы завоевать первые в истории Олимпийские медали по натурбану.