«Тагильская снежинка» и прыжки на лыжах с трамплина – спортивный март

Разные по своему статусу спортивные состязания пройдут в марте. «Тагильская снежинка» начнется 10 марта в 10.00 на лыжной базе «Спартак». По словам начальника управления по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики Дмитрия Язовских, ожидается, что в соревнованиях примут участие не менее 800 человек.

На заседании оргкомитета были обсуждены вопросы обеспечения движения транспорта, подготовки мест для парковки автомобилей, организации питания. Спортивное событие украсят выступления творческих коллективов города. Помощь организаторам в проведении соревнований будут оказывать не менее полусотни волонтеров.

С 13 по 17 марта в Нижнем Тагиле пройдет Континентальный Кубок по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. На заседании руководители рабочих групп доложили о проведенной работе и обсудили возникающие вопросы. Директор СДЮСШОР «Аист» Яков Миленький сообщил о том, что приглашения принять участие в этих соревнованиях отправлены во все федерации, информация о том, какие страны ответят на них согласием, должна появиться уже на этой неделе.

Рассмотрены вопросы благоустройства подъездных путей и территории трамплинного комплекса «Гора Долгая», создания дополнительной стоянки для автомашин, обеспечения общественной безопасности и правопорядка, организации анонсирования мероприятия в городе. Трибуны будут готовы принять ежедневно около 2,5 тысяч зрителей Континентального кубка, одного из крупнейших в мире соревнований «летающих лыжников».