Юные тагильские фигуристы привезли 7 медалей с открытого первенства Новоуральска

По итогам соревнований тагильчане завоевали четыре первых места, два вторых и одно третье. Победителями стали Митяшина Яна (разряд «Юный фигурист» 2008 г.р) и Лепешова Дарья (разряд «Юный фигурист» 2007 г.р). По программе третьего юношеского разряда лучший результат показали Хромых Майя и Гартунг Генрих.