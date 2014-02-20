Юные тагильские фигуристы привезли 7 медалей с открытого первенства Новоуральска
20 февраля 2014, 10:30Спорт
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В Новоуральске закончилось открытое первенство города Новоуральска по фигурному катанию на коньках, в котором приняли участие юные фигуристы из Новоуральска, Лесного, Верхней Салды и Нижнего Тагила.
По итогам соревнований тагильчане завоевали четыре первых места, два вторых и одно третье. Победителями стали Митяшина Яна (разряд «Юный фигурист» 2008 г.р) и Лепешова Дарья (разряд «Юный фигурист» 2007 г.р). По программе третьего юношеского разряда лучший результат показали Хромых Майя и Гартунг Генрих.
На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Носова Алёна (разряд «Юный фигурист» 2008 г.р) и Алексеев Артём (разряд 1 юношеский). Бронзовая медаль у Котельниковой Евгении (разряд 3 юношеский). Тренируются призёры в МДЮСШ по хоккею «Спутник» под руководством тренера-преподавателя Болдиной Анны Ивановны.
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