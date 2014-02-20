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Юные тагильские фигуристы привезли 7 медалей с открытого первенства Новоуральска
Сюжеты:
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Юные тагильские фигуристы привезли 7 медалей с открытого первенства Новоуральска

20 февраля 2014, 10:30Спорт
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