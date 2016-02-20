Тагильские гаишники обыграли пожарных и полицейских в спортивной игре (ФОТО)

Дал старт футбольным сражениям начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров, который поздравил коллег с профессиональным праздником, пожелал спортсменам и трибунам зрелищной и честной игры. Также на церемонии открытия присутствовало начальство различных силовых структур, работники мэрии.

В футбольных баталиях встретилось 7 команд. Безусловно, участники турнира – важные и незаменимые люди в городе: от их работы зависит безопасность тагильчан. Видимо, поэтому традиционное время каждого тайма игры сжато в два раза – по 10 минут чистого времени.

Бронзовыми призерами турнира стали сотрудники 2-го отряда Федеральной противопожарной службы, серебряные медали - у бойцов ОМОНа. А победителями соревнований стала команда ГИБДД, которая уже несколько лет подряд сохраняет чемпионский титул в городе.

Стоит отметить, что мини-футбол в последнее время особенно популярен среди тагильчан. Причем, молодежь любит не просто смотреть, но и участвовать в спортивных матчах. Приятно осознавать, что все больше жителей города предпочитают здоровый образ жизни.