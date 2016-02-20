Тагильский «Спутник» выбил себе путевку в плей-офф (ФОТО)

19 февраля прошли последние матчи «регулярки» ВХЛ. На саратовском льду «Спутник» лицом к лицу сошелся с «Кристаллом».

Уже в начале игры тагильские хоккеисты показали, что игра будет бескомпромиссной: Евгений Гасников успешно атаковал вражеские ворота на пятой минуте игры. Он же удвоил счет «Спутника», оформив дубль в начале второй двадцатиминутки.

Но саратовцы явно не желали так просто «отдавать» гостям путевку в плей-офф: вражеская шайба дважды попала в ворота тагильчан во втором периоде. Точку в матче поставил Константин Фомичев, забив решающий гол в первую минуту последнего отрезка игры. 3:2 – победа «Спутника».

Первым соперником «бобров» в матчах плей-офф будет нефтекамский «Торос». Ожидается зрелищная серия игр: «Торос» – один из лидеров чемпионата. Первый матч пройдет 25 февраля в Нефтекамске. При родных трибунах бобры сыграют 29 февраля.