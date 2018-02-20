Нижнетагильский «Спутник» в заключительном матче уступил ангарскому «Ермаку» (ФОТО)

Победить соперников «Спутнику» не удалось — хоккеисты не смогли «пробить» голкипера «Ермака» Александра Хомутова. В итоге тагильчане не попали в плей-офф, сыграв последний в этом сезоне матч и заняв предпоследнее 26 место в турнирной таблице.