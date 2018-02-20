Нижнетагильский «Спутник» в заключительном матче уступил ангарскому «Ермаку» (ФОТО)
20 февраля, 12:00Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Последний матч регулярного чемпионата ВХЛ сезона 2017/18 закончился для хоккейного клуба «Спутник» поражением — ангарский «Ермак» одержал чистую победу 3:0.
Сюжеты: Нижний Тагил
Победить соперников «Спутнику» не удалось — хоккеисты не смогли «пробить» голкипера «Ермака» Александра Хомутова. В итоге тагильчане не попали в плей-офф, сыграв последний в этом сезоне матч и заняв предпоследнее 26 место в турнирной таблице.
Состоявшийся на территории «Спутника» итоговый матч позволил «Ермаку» занять шестое место и выйти в 1/8, ожидая нового соперника, сообщает ХК «Спутник».
По итогам сезона ХК «Спутник» победил 8 раз и набрал 35 очков.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото ХК «Спутник»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей