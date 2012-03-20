Наши скалолазы не пасуют перед «Трудностью»: в Тагиле прошло Первенство города
18 марта в Городском дворце детского и юношеского творчества состоялось Первенство города по скалолазанию, в котором приняли участие спортсмены МБОУ ДОД ДЮСШ «Старт».
В одном из разновидностей этого спорта под названием «Трудность» (как сообщил старший тренер по скалолазанию «Старта» Николай Шихов, есть еще и «Скорость») места распределились следующим образом: среди спортсменов 2002 года рождения и младше 1 место заняли Данил Подберезников и Евгения Гапеевцева, 2 место – Елисей Пономарев и Анна Рысева, 3 место – Елена Афанасьева и Данил Иванов.
Среди ребят постарше, 1999-2000 годов рождения, победили Вадим Нуров, Вячеслав Султанов и Наталья Иванова, серебро взяла Надежда Баклаева, бронзу – Дмитрий Питерских и Анна Воробьева. В категории спортсменов 1994-1998 годов рождения также определились свои победители: 1 место – Александр Дьячков, Олеся Чернявская, 2 место – Андрей Подрез, Татьяна Яковлева, 3 место – Егор Русаков, Мария Шаклеина.
Кроме того, спортсмен школы Илья Приходько в эти выходные занял на областном Чемпионате по скалолазанию, который прошел в Екатеринбурге, третье место, что очень неплохо на этом уровне. Как рассказал Николай Шихов, основные соревнования в этом году ждут ребят впереди: с 29 апреля по 5 мая в Нижнем Тагиле состоится Первенство России по скалолазанию по видам «Трудность» и «Скорость». В ГДДЮТ за звание лучших будут бороться около 500 спортсменов более чем из 30 областей России. И если для спортсменов соревнование станет серьезным испытанием, то для тагильчан оно может стать интереснейшим зрелищем.
© Валерия Лошкарева, TagilCity.ru