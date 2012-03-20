Наши скалолазы не пасуют перед «Трудностью»: в Тагиле прошло Первенство города

В одном из разновидностей этого спорта под названием «Трудность» (как сообщил старший тренер по скалолазанию «Старта» Николай Шихов, есть еще и «Скорость») места распределились следующим образом: среди спортсменов 2002 года рождения и младше 1 место заняли Данил Подберезников и Евгения Гапеевцева, 2 место – Елисей Пономарев и Анна Рысева, 3 место – Елена Афанасьева и Данил Иванов.

Кроме того, спортсмен школы Илья Приходько в эти выходные занял на областном Чемпионате по скалолазанию, который прошел в Екатеринбурге, третье место, что очень неплохо на этом уровне. Как рассказал Николай Шихов, основные соревнования в этом году ждут ребят впереди: с 29 апреля по 5 мая в Нижнем Тагиле состоится Первенство России по скалолазанию по видам «Трудность» и «Скорость». В ГДДЮТ за звание лучших будут бороться около 500 спортсменов более чем из 30 областей России. И если для спортсменов соревнование станет серьезным испытанием, то для тагильчан оно может стать интереснейшим зрелищем.