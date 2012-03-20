Одним из последних лыжных соревнований сезона стала «Тагильская Снежинка 2012»
20 марта 2012, 11:40Спорт
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Спортсмены Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Каменск-Уральского, Верхней и Нижней Салды, Качканары, Красноуральскы, Невьянскы, Кушвы, Горноуральского городского округа и поселка Баранчинский приняли участие в 40-х по счету открытых соревнованиях по лыжным гонкам «Тагильская снежинка-2012».
Гонки прошли 18 марта на лыжной базе «Спартак». Участники, а их было порядка 500,соревновались в 20 возрастных группах на дистанциях 10, 20 и 30 километров. Всем желающие смогли принять участие в лыжном походе на 20 км.
Абсолютно лучший результат на дистанции 20 км показала Наталья Корчагина (К-350 ОАО НПК «УВЗ»). Победителем на дистанции 30 км стал представитель «Динамо Нижний Тагил» Сергей Курынов. Победителям и призерам соревнованийбыли вручены грамоты и медали отдела по физической культуре, спорту и туризму Нижнего Тагила, а также памятные призы от магазина «Форвард».
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