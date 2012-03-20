Одним из последних лыжных соревнований сезона стала «Тагильская Снежинка 2012»

Гонки прошли 18 марта на лыжной базе «Спартак». Участники, а их было порядка 500,соревновались в 20 возрастных группах на дистанциях 10, 20 и 30 километров. Всем желающие смогли принять участие в лыжном походе на 20 км.

Абсолютно лучший результат на дистанции 20 км показала Наталья Корчагина (К-350 ОАО НПК «УВЗ»). Победителем на дистанции 30 км стал представитель «Динамо Нижний Тагил» Сергей Курынов. Победителям и призерам соревнованийбыли вручены грамоты и медали отдела по физической культуре, спорту и туризму Нижнего Тагила, а также памятные призы от магазина «Форвард».