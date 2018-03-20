Инспекция FIFA приехала в Екатеринбург для проверки центрального стадиона к ЧМ-18
20 марта, 22:10Спорт
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Сегодня, 20 марта, инспекторы FIFA приехали проверить готовность стадиона «Екатеринбург Арена» к ЧМ-2018.
Сюжеты: Екатеринбург
Из Екатеринбурга проверяющие направятся в Самару.
В ходе приготовления столицы Урала к мундиалю организаторы запланировали 47 мероприятий. На сегодня выполнены 35: завершено строительство стадиона, готовы базы для тренировок команд, созданы условия для размещения и транспортировки спортсменов и болельщиков.
Заканчивается подготовка фанатской зоны и больницы № 1. Еще 10 мероприятий по благоустройству территорий будут завершены в 2018 году, сообщает znak.
Напомним, что стадион «Екатеринбург Арена» первым введен в эксплуатацию к ЧМ-2018, а 17 марта на стадионе произошёл пожар.
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