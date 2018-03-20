Инспекция FIFA приехала в Екатеринбург для проверки центрального стадиона к ЧМ-18

В ходе приготовления столицы Урала к мундиалю организаторы запланировали 47 мероприятий. На сегодня выполнены 35: завершено строительство стадиона, готовы базы для тренировок команд, созданы условия для размещения и транспортировки спортсменов и болельщиков.